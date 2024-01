Pres. Marcos miduyog sa kapistahan ni Sr. Sto. Niño

Nidayeg si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa minilyon ka mga deboto ni Sr. Sto. Niño sa ilang pagtuo ug sa pagpakaylap sa mensahe sa paglaum, gugma ug kalipay ngadto sa uban ug nitimbaya sa katawhan sa Dakbayan sa Sugbo sa kasaulogan sa Sinulog Festival.

Sa usa ka pamahayag, si Marcos nagkanayon nga malaumon siya nga ang mga deboto sa Balaang Bata magpabiling nag­kahiusa sa pagpausbaw sa socio-economic growth sa siyu­dad ug pagpalambo pa sa ma­lam­buong industriya sa Sugbo.

Gipahinumdoman usab ni­ya ang mga deboto nga magi­yahan sa ilang pagtuo ug madasig sa espirito sa bayanihan nga mag­pabi­ling mahunahunaon sa i­­lang mga obligasyon sa Katoli­ko ug katilingbanon aron ma­kab-ot ang gipaambit nga kapa­laran ngadto sa “Bagong Pilipi­nas that opens a better and more abundant life for all Filipinos.”

“Most importantly, always pray for spiritual strength and fortitude to overcome whatever challenges and difficulties that may lie ahead,” matod ni Marcos.

“Looking forward, I ask all of you to work hand in hand with this administration in maximizing all of the opportunities that will come before us in this New Year,” dason niya.

Gidayeg ni Marcos ang katawhan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa pagpadayon sa Sinulog Festival, usa sa labing dako ug mabulukon nga kapistahan sa Pilipinas.

“Where Filipinos from all walks of life express their profound gratitude for the miracles, blessings and countless deliverances bestowed upon them over the past year,” dugang niya.

Matod niya nga paagi usab kini sa pag-ampo alang sa maa­yong panglawas, proteksyon ug kauswagan sa umaabot nga tuig. (TPM, SunStar Philippines)