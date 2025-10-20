Pres. Marcos motambong sa inagurasyon sa CBRT, Nob. 5

Gikatakdang motambong si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa inagurasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Project–Package 1 karong Nobiyembre 5, 2025.
Ang seremonyas himoon didto sa Osmeña Boulevard Station ug tambongan kini sa mga opisyal sa Department of Transportation (DOTr), Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo, ug ubang mga hingtungdan.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival maoy morepresentar sa lokal nga kagamhanan sa pag-abiabi sa Presidente ug sa pagpamatuod pag-usab sa suporta sa siyudad alang sa proyekto.
Ang programa maglakip sa usa ka seremonyal nga pagsakay sa BRT uban ni Presidente Marcos, DOTr Secretary Jaime Bautista, mga opisyales sa Siyudad sa Sugbo, ug mga representante gikan sa CIBUS ug Bureau of Fire Protection 7.
Si Mayor Archival miingon nga pipila ka adlaw sa dili pa moabot ang Presidente, iyang seguraduhon nga matubag ang mga problema sa karsada, mga traffic signage, ug uban pang mga kabalaka su-bay sa ruta sa BRT.
Siya midugang nga adunay ipahigayon nga laing inspeksyon sa ruta uban sa DOTr, apan ang tukmang eskedyul wala pa ma-finalize.
Ang ulahing inspeksyon gihimo niadtong Septiyembre 19, diin namatikdan sa mga opisyal nga aduna pa kiniy kuwang nga mga road signage aron mahapsay ang dagan sa trapiko. / CAV