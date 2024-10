President Marcos Jr. mimando sa malahutayong solusyon sa baha

Nimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno sa paghimo og mga bag-o ug long-term nga solusyon batok sa pagbaha tungod sa epekto sa tropical storm Kristine nga hinungdan sa halapad nga pagbaha sa nagkalainlaing komunidad labi na sa Bicol Region.

Sa usa ka situation briefing human sa pagbisita sa mga barangay nga naigo ni Kristine sa Camarines Sur, si Marcos niingon nga daghang lugar ang gibahaan gihapon, hinungdan nga naglisod ang awtoridad sa pag-apud-apod sa relief goods sa mga apektadong pamilya.

"Yung problema namin dito, marami pang area na baha pa rin. Hindi pa rin mapasok na kahit ‘yung malalaking trucks, hindi pa rin kayang pasukin," matod ni Marcos.

"It’s getting better but there really still are areas na kahit anong gawin namin, hindi maipasok," dason niya.

Gipasalig ni Marcos, bisan pa nga ang mga paningkamot sa pagtabang magpada­yon sa tanan nga mga pakete sa pagkaon ug hygiene kits nga andam alang sa pag-apud-apod sa tanan nga mga hingtungdan nga lokalidad.

Matod niya, magpadayon ang kagamhanan sa pagha­tag og hinabang hangtod nga hingpit nga maulian ang mga biktima.

Namatikdan sa presidente nga ang gidaghanon sa ulan nga gidala ni Kristine grabe nga naghingapin sa kasamta­ngan nga mga pasilidad sa pagpugong sa baha sa rehiyon.

Ang lokal nga mga opisyal niingon nga bisan ang mga komunidad nga giila nga dili dali sa baha nalubog tungod sa tubig nga gilabay ni Kristine.

"The rainfall that happened with this storm is almost double of Ondoy. Yung Ondoy nakaya pa. Meron naman tayong maraming flood control, me­ron tayong mga dike, meron ta­yong mga pumping station, me­ron tayong flood control gates. Pero sumobra lang tala­ga ‘yung tubig, at hindi lahat ng flood control natin na dati naman ay nakakayanan kahit na may ulan... ‘yun ay nasapawan because the water was just too much," matod ni Marcos.

"Huwag na nating asahan na hindi na mangyayari ito. Ganiyan talaga ang climate change, severe weather. This is the new situation that we have to deal with kaya harapin na natin at gawan na natin ng paraan… Hindi talaga kaya kasi never naman -- walang forecast na ganito. Ito climate change talaga ito. This is all new. So, we have to come up also with new solutions," dugang niya.

Gimanduan ni Marcos ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nga balikon ang Bicol River Basin Development Program (BRBDP) isip kritikal nga flood control measure alang sa Bicol Region.

Ang BRBDP gilusad niadtong dekada 1970 isip usa ka inisyatibo sa pag-uswag nga gibase sa geograpiya alang sa rehiyon sa Bicol, panguna nga gipundohan sa US Agency for International Development (USAid) uban ang suporta gikan sa Asian Development Bank (ADB) ug sa European Economic Community. / TPM / SunStar Philippines