President Marcos mimando nga mohulma og crisis committee

Nimando si Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtukod og usa ka crisis committee aron maseguro ang lig-on nga suplay sa lana ug maprotektahan ang mga konsumidor batok sa epekto sa panagbangi sa Middle East.
Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang crisis body motutok sa pagseguro sa supply chain ug sa padayon nga suplay sa lana ug uban pang basic commodities.
Gipasabot sab sa opisyal sa Palasyo nga bisan pa sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensiyon sa kalibotan, wala pa nag-atubang ang Pilipinas og kakulang sa suplay sa lana.
“Sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis,” matod pa ni Castro nga base sa Department of Energy (DOE).
Gidugang niya nga aktibong naglihok ang gobiyerno aron malikayan ang pagkabalda sa suplay.
“Nagpupursige po ang DOE at ang pamahalaang ito, sa utos na rin po ni Pangulong Marcos Jr. na hindi mapatid ang suplay ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa,” dugang pa niya.
Gipahibalo sab ni Castro nga nagpadayon ang negosasyon alang sa dugang importasyon sa lana, lakip ang 440,000 ka baril nga anaa na sa pipeline ug laing 600,000 ka baril nga gilauman.
Gitubag sab sa Malacañang ang kabalaka sa pagsaka sa presyo sa gasolina, diin gipatin-aw nga ubos sa Oil Deregulation Law, ang presyo sa lana gibase sa kasamtanga’ng kahimtang sa global nga merkado ug dili sa kanhi nga presyo sa pagpalit.
Gipasiugda niya nga bisan dili makadiktar ang gobiyerno sa presyo, adunay gahom ang mga regulator sa paglihok batok sa posibleng pag-abuso.
Bisan pa sa pressure sa presyo, nagpadayon ang gobiyerno sa pag-monitor sa sitwasyon ug sa pagpatuman og mga lakang aron mapagaan ang epekto niini sa publiko. / PNA