Presidente Marcos mideklarar og state of national calamity

Gideklarar ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Huwebes, Nobiyembre 6, 2025, ang state of national calamity human sa paghapak sa Bagyong Tino ug agi og pagpangandam sa posibleng makadaot nga epekto sa nagsingabot nga Bagyong Uwan.
Sa usa ka interbyu sa mga tigbalita human sa usa ka situational briefing didto sa Office of the Civil Defense headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City mahitungod sa mga epekto sa Bagyong Tino, si Marcos niingon nga iyang giaprobahan ang sugyot sa
National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nga ideklara ang state of national calamity.
Ang maong lakang gitumong aron maseguro ang mas paspas nga pagkuha sa emergency funds sa gobiyerno ug mapadali ang pagpalit sa mga suplay nga may kalabutan sa bagyo aron matabangan ang mga biktima.
“We are continuing our relief and support for those hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito sa paparating na Typhoon Uwan,” matod ni Marcos.
“Because of the scope of the problem areas hit by Tino and expected to be hit by Uwan, there was a proposal by the NDRRMC, which I approved, that we declare a national calamity. Ilang regions na yan—10 to 12 regions will be affected. So given the scale, it is really a national calamity,” dugang niya.
Pulong niini nga samtang nagpabilin ang mga hagit sa pagpadala og mga personnel, ang Nasyonal nga
Kagamhanan niingon nga dili pasagdan ang Probinsiya sa Sugbo nga nag-antos og grabeng kadaot gikan ni Tino.
“’Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that lahat ng personnel natin nandoon ngayon sa Visayas para asikasuhin ang relief and support ng pamahalaan. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon at sino ang pwede nang dalhin para paghandaan ang Uwan, which is going to hit Central and Northern Luzon,” sumala sa presidente.
“Ang aming binabalanse, syempre hindi namin iiwanan ang Cebu hanggat lahat ay in place,” sigon niya. / TPM / SunStar Philippines