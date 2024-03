Presidente Marcos milagda sa ‘No Permit, No Exam Prohibition Act’

Gipirmahan ni Pres. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang balaod nga nagdili sa pagpatuman sa “No Permit, No Exam” policy.

Gipirmahan ni Marcos ang balaod nga Republic Act 11984, o ang “No Permit, No Exam Prohibition Act” niadtong Marso 11, 2024.

Ang maong lakang nag­langkob sa tanang public ug private basic (K to 12) nga mga institusyon, higher education institutions, ug technical vocational institutions (TVIs).

“All public and private educational institutions covered by this Act are hereby mandated to accommodate and allow disadvantaged students unable to pay tuition and other fees to take the periodic and final examinations without requiring a permit,” tipik sa balaod.

“Provided, however, that in the case of K to 12 students, the mandate shall be for the entire school year,” dugang sa balaod.

Gimando usab niini ang municipal, city, ug provincial social welfare and development officer, o ang rehiyonal nga buhatan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pag-isyu sa gikinahanglan nga sertipiko sa disadvantaged nga kahimtang sa estudyante.

Kini may kalambigitan sa mga kalamidad, emerhensya, ug uban pang maayo o makatarunganong rason subay sa implementing rules and regulations (IRR) nga giisyu sa DSWD.

Ang ahensiya usab maghubit sa “disadvantaged students” ug ang mga pamatasan ug mga kinahanglanon alang sa pagkaepektibo sa pag-isyu sa mga kinahanglanon nga sertipikasyon sa lainlaing mga entidad nga nahilambigit aron epektibo nga mapatuman ang balaod.

Ang balaod kinahanglan nga walay pagpihig sa katu­ngod ug gahum sa mga institusyong pang-edukasyon nga mangayo sa pagsumite sa usa ka promissory note, pagpugong sa mga rekord ug mga kredensyal sa mga estudyante, ug uban pang legal ug administratiba nga mga remedyo nga magamit nila sa pagkolekta sa wala mabayri nga bayranan.

Ang mga administratibang silot sa mga makalapas sa maong lakang, ipahamtang sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. / TPM