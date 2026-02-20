Presidential bid ni Sara dili angaya’ng hisgotan

Wa hatagi og importansiya sa Malacañang ang pag-anunsiyo ni Bise Presidente Sara Duterte sa iyang tinguha nga magpapili pagkapresidente sa 2028 elections.
Gihulagway ni Palace Press Officer Claire Castro nga ‘irrelevant’ ang maong kalambuan ug ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nakatutok sa mga programa alang sa kalambuan sa nasod.
Matod pa ni Castro nga nahinabi sa mga tigbalita nga panaghiusa maoy gikinahanglan alang sa economic recovery, flood mitigation ug job creation ug sayo pa aron nga hisgutan ang pagpangampaniya sa eleksiyon.
“Bakit irrelevant? Hindi po iyan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangang magwatak-watak ang Pilipino,” matod pa ni Castro.
Dugang pa niya nga ang mga lider ug public servants gikinahanglan nga likayan ang pagpakita sa ilang pagdapig, inay tutokan ang ilang trabaho o pagserbisyo sa nasod maoy himuong prayoridad.
Ang pag-anunsiyo ni Duterte gihimo taliwala sa iyang mga giatubang nga hulga sa impeachment. Niadtong Pebrero 18, 2026, sa iyang gihimong deklarasyon, adunay ikaupat nga impeachment complaint ang gisang-at ngadto sa Kongreso.
Ang maong reklamo nagsentro sa alegasyon nga giingo’ng kalit nga pagkadatu, pakyas sa pagpublikar sa iyang properties diha sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN).
Sa maong kalambuan, pipila sa mga political analyst ug magbabalaod ang nihingalan ni Naga City Mayor Leni Robredo ang lig-on nga challenger alang sa 2028 elections.
Gikatakda nga makigtagbo si Marcos ngadto ni Robredo atol sa iyang pagbisita sa Naga City sa Sabado, Pebrero 21, 2026.
Sa pangutana kon si Robredo maoy posible nga iendorso pagkapresidente, nagdumili sa paghatag sa iyang komento si Castro.
“Sa pananaw po ng Pangulo... kung anuman ang dahilan ng Bise Presidente sa kaniyang pag-aanunsiyo, it doesn’t matter at all sa ngayon,” sigon pa ni Castro.
“Ang focus ng Pangulo, magtrabaho hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksiyon,” dugang pa niya. / PNA