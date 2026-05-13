Presyo sa bugas humay misaka’g 43.5%, mais miabot sa 76.3%

Nisaka og 43.5 porsiyento ang wholesale nga presyo sa regular milled rice sa Sugbo sa Abril 2026 kon itandi sa susamang buwan sa miaging tuig.
Samtang ang presyo sa mais mas niburot pa ngadto sa 76.3 porsiyento, base sa datos sa kagamhanan.
Ang kasagarang wholesale nga presyo sa regular milled rice sa Sugbo niabot sa P48.68 matag kilo niadtong Abril, mas taas itandi sa P33.92 matag kilo niadtong Abril 2025.
Mas taas sab kini sa national average nga P47.24 matag kilo.
Bisan pa man niini, ang presyo sa bugas sa Sugbo niminos itandi sa miaging buwan sa Marso 2026 diin gikan sa P51.01, ninaog kini og 4.6 porsiyento sa Abril.
Lahi kini sa dagan sa tibuok nasod diin nisaka hinuon og 4.1 porsiyento ang presyo sa bugas gikan sa Marso ngadto sa Abril.
Sa listahan sa mga dapit sa nasod, ang presyo sa bugas sa Sugbo mas taas kon itandi sa NCR (P47.50), Zamboanga Peninsula (P47.61), Eastern Visayas (P47.30), Western Visayas (P43.31), ug Negros Island Region (P45.40). Apan nagpabilin kining mas barato kon itandi sa Davao Region (P53.93), Caraga (P52.80), Bicol (P50.39), ug Northern Mindanao (P49.87).
Mas taas ang pagsaka sa presyo sa mais sa Sugbo.
Ang wholesale nga presyo sa white corn grits niabot sa P63.48 matag kilo sa Abril 2026, gikan sa P36 lamang sa Abril 2025.
Gikan sa P42.75 matag kilo niadtong Marso 2026, ang presyo sa mais sa Sugbo niburot og 48.5 porsiyento sa Abril. / KAL / CDF