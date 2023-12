Presyo sa bugas misaka og maayo

Usa ka rice retailer nipadayag sa iyang mga kabalaka bahin sa mas taas nga presyo sa bugas, nga nagtimaan nga ang mga presyo karong bulana mas taas kaysa sa mga panahon nga gipatuman ang mga cap sa presyo sa bugas.

Si Erwin Gok-ong, bise presidente sa Grain Retailers Confederation of the Philippines Cebu City North District, niingon sa interbyo niadtong Miyerkules, Disyembre 6, 2023, nga mas taas ang presyo karong buwana sa bugas kon itandi sa katapusang mga buwan sa Hul­yo ug Agusto.

Matod ni Gok-ong nga adunay 40 porsyento nga average nga pagtaas sa presyo sa bugas humay sukad niadtong Pebrero 2023.

Matod pa ni Gok-ong, sa gipahibawo sa publiko, nga ilang gipaabot nga mous-os ang presyo sa bugas sa ikaduhang semana sa Septiyembre hangtod sa Oktubre tungod sa ting-ani, apan wala kini mahitabo.

Matod niya nga kaniadto ang usa ka sako sa Ganador ibaligya nila kini og P1,250. Niadtong Hulyo ug Agusto, P2,650 na ang ilang baligya, ug karong Disyembre, P3,020 na ngadto sa P3,050.

Hinuon matod pa niya nga adunay posibilidad nga mous-os ang presyo sa Enero.

Matod niya nga matod pa sa mga importer, nisaka ang presyo tungod sa kagamay sa ani sa panahon, dugang pa nga ang mga miller gikan sa Manila nag-ilugay sa mga lugas.

Laing rason, matod niya, kay nisaka usab ang farm gate price sa mga tipasi.

Sa laing bahin, siya miingon nga usa usab ka rason mao ang mas taas nga presyo sa imported nga bugas.

Matod niya nga wala na manghilabot ang gobyerno karong panahuna, sa iyang tan-aw, tungod kay nakabenepisyo niini ang mga mag-uuma, matod niya nga P31 matag kilo ang presyo sa bugas.

Matod niya nga samtang nakabenepisyo niini ang mga mag-uuma, kasagarang maapektuhan ang mga konsumidor hinungdan nga nakapangutana siya nganong wala magpatuman og price ceiling ang gobyerno karong panahona.

Niadtong Sept. 1, 2023, si Pre­sidente Ferdinand Marcos Jr., nipagawas og Executive Order No. 39, o nailhan usab nga Imposition of Mandated Price Ceiling on Rice, nga nagmando sa price ceiling sa regular milled rice nga P41 matag kilo ug P45 matag kilo sa maayong pagkagaling nga bugas.