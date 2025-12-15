Presyo sa bugas misaka, suplay nagnihit

Nisaka ang presyo sa bugas dinhi sa Sugbo sugod sa sayong bahin sa Agusto 2025.
Ang kakuwang sa suplay gitumbok tungod sa langay nga importasyon, kalisod sa panahon gumikan sa bagyo, ug kalit nga pagdagsang sa bulk purchases sa mga ahensiya sa gobiyerno ug humanitarian groups.
Kini ang gipahayag ni Erwin Gok-ong, vice president sa Grains Retailers Confederation of the Philippines (GRCP) Cebu City North Chapter.
Ang pagsaka nagsugod dihang gianunsiyo sa gobiyerno nga walay importation sa Septiyembre.
Ang sunod-sunod nga bagyo nakaapekto sa lokal nga produksyon.
Ang mga LGU, Philippine Red Cross, ug mga advance team sa Presidente daghan og gipamalit, hinungdan nga niminos ang stock sa merkado.
Ang matag sako sa Ganador nga bugas kaniadtong buwan sa Agusto nga 50 kilos mapalit lang sa P1,980 ngadto sa P2,020 apan sa Disyembre mokantidad na kini og P2,650 ngadto sa P3,000.
Dunay pagsaka nga P700 ngadto sa P1,000. / CAV