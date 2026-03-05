Presyo sa bugas sa Sugbo miumento’g P10 ang kilo

Epekto sa nagpadayon nga tensiyon sa Middle East inanay nang nasinati sa Lalawigan sa Sugbo human nga ang matag kilo sa bugas nisaka ngadto sa P10 – P15, pahibalo ni Erwin Gok-ong, vice president sa Grains Retailers Confederation of the Philippines (Grecon) - Cebu City North Chapter nga nahinabi sa SunStar Cebu niadtong Marso 5, 2026.
Bisan nga wala pa moulbo ang kagubot sa Middle East aduna nay klase sa bugas nga gibaligya sa P70 ang matag kilo.
Ang pagsaka sa presyo sa lana mamahimong sangputanan sa pagsaka sa transportasyon, production expenses sa food supply chain.
“Kon momahal ang krudo ug gasolina, mosaka gyud ang presyo sa bugas—dako kaayo,” sigon pa ni Gok-ong.
Matod pa ni Gok-ong nga ang suplay sa bugas limitado ra, gamay ra ang gi-allocate ug ang mga barato nga klase hapit na mahurot ang stocks.
Ang mga local nga klase sa bugas sama sa Lion Ivory miabot na sa P65 ang matag kilo, P3,000 ang 50kg nga sako, samtang ang Ganador gibaligya ngadto sa P67-P70 ang matag kilo o P3,200 ang sako sa mga local nga merkado sama sa Carbon Public Market.
Apan ang mga imported nga bugas sama sa “Gwapa” anaa sa P47-P49 ang matag kilo, apan gipahibalo ni Gok-ong nga ang suplay nga gitagana sa Cebu limitado lang.
Matod pa niya nga gamay ra ang gitagana sa Department of Agriculture alang sa Cebu.
Sa ubang retailers magkuhaan sa ilang wholesakers og stocks gikan sa mga distributor sa Metro Manila diin ang presyo niumento sukad pa niadtong Agusto 2025.
Gikabalak-an sab nga mosaka ang ubang food commodities sama sa asukar, harina, cornstarch, ug meat products.
Samtang, ang mga nag-una nga rice exporters sama sa Vietnam, Thailand, Pakistan, ug India hayan nga gamay na lang ang i-export tungod kay segurohon sab nila ang ilang domestic stock nga makaapekto sa mga nasod nga nagsalig og importation sa bugas, pasidaan ni Gok-ong. /