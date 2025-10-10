Presyo sa diesel moubos, gasolina mosaka sunod semana

MANILA – Gilauman nga moubos ang presyo sa krudo (diesel) sa sunod semana apan ang presyo sa gasolina gibanabana nga mosaka na usab tungod sa kasamtangang sitwasyon sa supply, sumala sa usa ka executive sa oil firm niadtong Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Gitumbok ang lihok sa presyo hangtod niadtong Huwebes, Oktubre 9, si Leo Bellas, presidente sa Jetti Petroleum, niingon sa usa ka report nga ang presyo sa diesel mous-os og mga PHP0.10 kada litro samtang ang presyo sa gasolina mosaka tali sa PHP0.40 ug PHP0.60 kada litro.
Matod ni Bellas nga ang gitumbok nga rollback sa presyo sa diesel, nga matod niya, susama sa lihok sa kinatibuk-ang merkado sa krudo, mas ubos kay sa gilauman nga pag-usbaw sa output sa mga nasod nga nag-produce og lana karong Nobiyembre.
Kabahin sa gasolina, matod niya nga wala kaayo matarog ang presyo tungod sa pag-usbaw sa lokal nga demand gikan sa China ug India, ug himsog nga spot demand gikan sa Indonesia. / PNA