Presyo sa krudo gilauman molapas sa P130 kada litro

Gilauman nga ang presyo sa krudo kon diesel moabot og kapin sa P130 matag litro, samtang ang kantidad sa gasolina gilauman sab nga molapas sa P100 matag litro taliwala sa krisis sa lana nga dala sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
Base sa datos nga gipagawas sa Department of Energy (DOE) niadtong Martes, Marso 24, 2026, gibanabana sa ahensiya ang P15 hangtod P18 nga saka sa matag litro sa krudo, P8 hangtod P12 sa matag litro sa gasolina, ug P12 hangtod P22 sa matag litro sa kerosene.
Sugod niadtong Marso 17 hangtod 23, ang presyo sa krudo anaa na sa P92 hangtod P126 matag litro, ang gasolina gikan sa P74 hangtod P100 matag litro, ug ang kerosene gikan sa P100 hangtod P144 matag litro.
Tungod sa umento karong semanaha, ang presyo sa krudo gilauman nga anaa na sa P107 ngadto sa P144 matag litro, P82 ngadto sa P112 matag litro alang sa gasolina, ug P111 ngadto sa P165 matag litro sa kerosene.
Gikutlo ni Energy Secretary Sharon Garin ang pipila ka mga hinungdan nganong mas taas ang presyo sa lana dinhi sa nasod kon itandi sa ubang mga nasod sa Asya taliwala niining kalibutanong krisis sa lana.
“First of many of these countries have subsidies. Ibig sabihin, sinasubsidize nila ang presyo. Pag bumibili ka sa gas station, may binabayaran ang gobyerno para hindi na ganun kataas ang presyo ng bibilhin mo. I think Thailand, Malaysia and Indonesia meron niyan,” matod sa kalihim.
Gihisgotan sab ni Garin nga ang industriya sa lana sa Pilipinas walay direktang kontrol ang gobiyerno sa presyo tungod sa Oil Deregulation Law, ug ang kompetisyon lamang tali sa mga kompanya sa lana ang makapaubos sa presyo niini.
Matod ni Garin, hangtod niadtong Marso 20, 2026, ang suplay sa lana sa nasod molungtad pa og 45 ka adlaw.
Dugang pa ni Garin, ang gobiyerno naningkamot karon sa pagpalit og duha ka milyon ka baril nga krudo nga nagkantidad og kapin sa P20 bilyunes alang sa dugang 10 ka adlaw nga suplay sa kasamtangang stock sa lana.
Nanawagan sab siya sa publiko sa pagdaginot sa lana ug sa dili pag-panic buying o pag-hoard nga mahimong makaapekto sa suplay sa tibuok nasod. / TPM / SunStar Philippines