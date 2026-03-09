Presyo sa kuryente gilaumang mosaka sunod bulan

Mahimong mosaka ang bayranan sa kuryente sa nasod og hangtod sa 16 porsiyento inig abot sa Abril kon magpadayon ang pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibotan tungod sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East, matod pa ni Department of Energy (DOE) Secretary Sharon Garin niadtong Lunes, Marso 9, 2026.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni Garin nga ang mas taas nga presyo sa petrolyo mahimong moresulta sa pagsaka sa gasto sa kuryente, bisan og dili kini kinahanglan nga magkaparehas og dagan sa pagsaka.
“Why is there a possible increase, because coal only has a slight increase but the transportation and insurance is more expensive now,” sumala pa ni Garin.
Iya sab gibutyag nga naantala ang suplay sa nasod sa imported nga liquefied natural gas (LNG) human gihunong ang pag-eksport og gas gikan sa Qatar taliwala sa mga tensiyon sa rehiyon, hinungdan nga napugos ang nasod sa pagpangita og laing mga kuhaanan o alternative sources.
Taliwala niini, gipahayag ni Garin nga ang Pilipinas duna pay lokal nga suplay gikan sa Malampaya Gas Field nga makatabang sa pagpaminos sa epekto niini.
Giseguro sab ni Garin nga ang DOE mangita og mga pamaagi aron malimitahan ang epekto sa krisis sa dili pa kini hingpit nga moigo sa presyo sa kuryente.