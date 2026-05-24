Presyo sa kuryente sa Veco, misaka sa Mayo '26

Nisaka ang singil sa kuryente sa mga kabalayan sa Sugbo sa Mayo 2026 tungod sa mas taas nga generation costs.
Gidala kini sa pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan ug sa kakuwang sa suplay sa Visayas Grid, suma sa Visayan Electric Company Inc. (Veco).
Gipahibawo sa Veco nga ang singil sa kuryente sa mga residential area anaa na sa P12.88 matag kilowatt-hour (kWh) sa Mayo 2026.
Nagpasabot kini og saka nga P0.31 matag kWh kung itandi niadtong Abril.
Matod sa kompanya, ang maong kausaban dala gyud sa mas taas nga generation charge nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa world market.
Gihisgotan usab niini ang kakuwang sa suplay sa Visayas Grid, diin ang mga bag-ohay nga "red" ug "yellow alert" nagpakita nga ninipis ang reserba sa kuryente taliwala sa taas nga demand sa publiko.
“Our priority has always been to protect our customers from sudden and significant increases, even as we face these external market volatilities and grid stability challenges,” matod ni Mark Anthony Kindica, presidente ug general manager sa Veco.
Dugang niya, bisan og dili nila kontrolado ang presyo sa lana ug ang inflation, padayon nilang gipangitaan og pamaagi ang ilang suplay ug operasyon aron maminosan ang dako kaayong pagsaka sa bayranan sa mga kustomer.
Nahitabo kini nga pagsaka samtang ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sige pa og paggawas og mga alert sa Visayas Grid tungod sa kakuwang sa reserba sa kuryente, nga agi sa pagkapawong sa pipila ka power plant ug sa taas nga demand sa enerhiya.
Kaniadto lang, pipila ka higayon nga gipailawom sa grid operator ang sistema sa red ug yellow alert, nga nagpakita sa dili lig-on nga suplay sa kuryente sa tibuok rehiyon.
Suma sa Veco nga nakig-alayon na sila og sa mga kompanya sa kuryente ug sa Department of Energy (DOE) aron maduma ang suplay ug mapadayon ang saktong serbisyo taliwala niining krisis sa grid.
Aron matabangan ang pagpagaan sa epekto sa kakuwang sa reserba, gipatuman sa Veco ang mga operational measure sama sa Interruptible Load Program (ILP).
Ubos niini nga programa, ang mga dagkong kustomer temporaryo unang mogamit sa ilang kaugalingong mga generator kon nipis ang suplay aron makuhaan ang kahuot sa grid.
Gihatagan og gibug-aton sa kompanya nga kini nga mga pamaagi gihimo aron mapadayon ang lig-on nga serbisyo sa kuryente alang sa mga konsumidor sa Sugbo, bisan pa man sa mga hagit sa sistema.
Nanawagan usab ang Veco sa mga kustomer nga magdaginot ug magmabinantayon sa paggamit sa kuryente, ilabi na sa mga oras nga peak o ting-gamit sa kuryente.
Matod nila, ang pagdaginot mao gihapon ang labing epektibo nga pamaagi aron madumala ang binuwan nga bayranan taliwala sa nag-usab-usab nga presyo sa lana ug kakuwang sa suplay sa enerhiya sa kalibutan. / CAV, PR