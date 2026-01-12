Presyo sa lana mosaka og P.30, Enero 13, 2026

Mga kompaniya sa lana nipahibalo sa pagsaka sa presyo sa matag litro sa gasolina sa Martes, Enero 13, 2026.
Sa managlahi nga advisories, ang Pilipinas Shell, PetroGazz, Cleanfuel, Seaoil, ug PTT Philippines gikataho nga mosaka ngadto sa P.30 ang matag litro sa gasolina samtang P.20 sa diesel nga moepekto sa Martes, Enero 13 sa alas 6:00 sa buntag.
Mosaka sab ngadto sa P.30 ang matag litro sa kerosene, pahibalo sa Seaoil.
Sa miaging semana, nikunhod og P.10 ang litro sa gasolina samtang ikatulo na nga semana nga nisaka ang presyo sa diesel. /