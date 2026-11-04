Presyo sa mga nag-unang palitunon bantayan sa DTI

Gipahugtan sa mga ahensiya sa gobiyerno sa Central Visayas ang pag-monitor sa suplay sa tubig ug bugas aron maseguro nga dili magkuwang ang mga basic nga panginahanglanon ug malikayan ang pagsaka sa presyo sa merkado tungod sa El Niño.
Sa press briefing sa Philippine Information Agency (PIA) niadtong Nobiyembre 4, 2026, gipresentar sa Department of Trade and Industry (DTI) 7 ug National Food Authority (NFA) 7 ang ilang mga lakang aron maseguro ang igo nga suplay sa mga batakang palitunon.
Matod sa DTI 7, ilakip na sa ilang pag-monitor ang mga sudlanan sa tubig aron masuta ang gidak-on, presyo ug pagkaanaa niini sa mga bodega, tindahan ug water refilling stations.
Giawhag ni Marilyn C. Tancinco sa DTI 7 ang mga konsumidor nga mopalit lamang sa gikinahanglan sa ilang pamilya ug likayan ang panic buying.
Gikompirmar sab sa DTI 7 nga igo ug stable ang suplay sa basic goods.
Mopadayon ang ilang pagmonitor hangtod Disyembre 31. Samtang gipasalig sa NFA 7 nga igo ang ilang buffer stocks sa bugas alang sa panginahanglan sa rehiyon.
Sumala ni Acting Regional Manager Liza R. Balagot, nagpadala na sila og mga kargamento sa bugas gikan sa mga lugar nga adunay sobra nga abot. Nagpadayon sab ang NFA sa pagpalit og lokal nga humay sa tabang sa mga local government units (LGUs) ug mga magbabalaod.
Sa pagkakaron, nikabat sa 47,054 ka sako sa bugas ang stockpile sa NFA sa Central Visayas.
Anaa niini ang 41,704 sa Cebu, 4,131 sa Bohol, 620 sa Negros Oriental ug 599 sa Siquijor.
Nagpaabot pa ang NFA 7 og dugang nga kargamento sa bugas aron maseguro ang igo ug hapsay nga pag-apudapod niini panahon sa huwaw. / ABC