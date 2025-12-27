Presyo sa mga pabuto gilaumang mosaka

Nagpabilin sa iyang naandan nga presyo ang mga pabuto nga gi-display sa firecracker retail zone daplin sa New Takan Road, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Apan gilauman nga mosaka kini sa Disyembre 30 ug 31 diin modagsang ang mga tawo nga mamalit alang sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Gipakita sa tindera nga si Rosalie Cedimo ang iyang mga baligya nga pabuto.
Ang kasamtangang presyo sa mga pabuto naglakip sa: small fountain -- P35 ang buok, medium fountain -- P50 ang usa, large fountain -- P80 ang usa. double XL fountain -- P350 ang usa, fountain combination -- P250, kwitis -- P7 ang usa kon naay kawayan, P5 kon wala, butterfly -- P7 ang usa, thunder -- P250, lusis -- P50 ang usa, mercury -- P50 ang tulo ka buok, roman candle -- P100 ang tulo ka buok, higad belt – tag P120 ug 1,000-round Rambo – tag P850.
Alang sa kadaghanan, ang pagdagkot og mga pabuto maoy simbolo sa pag-abog sa dautang espiritu og dimalas. / Juan Carlo de Vela