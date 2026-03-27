Presyo sa mga pagkaon mosaka sugod Abril 1

Pipila ka mga kompanya sa pagkaon ang mopatuman og usbaw sa presyo sa ilang mga produkto taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa kagubot sa Middle East.
Sa usa ka interbyu sa radyo, ang presidente sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc. nga si Steven Cua niingon nga ang presyo sa pipila ka brand sa pasta, instant noodles, de lata, ug kendi mosaka og pito ngadto sa 10 porsiyento karong Abril 1.
Matod niya, usa ka kompanya sa tubig ang gikatakda sab nga mo-adjust sa ilang presyo tungod sa mas taas nga gasto sa transportasyon.
“Tubig ‘yung isa medyo malaki ang itataas pagkakaalam ko kasi ito ay galing pa ng Cebu, Visayas that is why the cost of transportation again krudo, langis ang problema,” matod ni Cua.
Samtang ang tigpamaba sa Philippine Retail Association-Cebu Chapter nga si Robert Go niingon sa usa ka interbyu nga ang mga factory kasamtangang anaa sa “wait-and-see” situation apan nag-adjust na sa ilang operasyon sa logistika tungod sa pagsaka sa gasto sa lana.
Matod niya, limitado na ang mga delivery kay gi-prioritize sa mga kompanya ang mga ‘full-load’ nga kargamento aron makadaginot, samtang ang mga layong probinsiya nakasinati na og pagkunhod sa gidaghanon sa biyahe.logistika tungod sa pagsaka sa gasto sa lana.
“High fuel prices are already affecting logistics, so deliveries are limited unless full load, and those in far provinces are receiving fewer shipments,” matod ni Go kinsa nagdumala sa Prince Retail Group.
Sumala niya, ang mga factory naghatag og signal nga sugod Abril 1, ang pipila ka mga produkto mahimong makasinati og usbaw sa presyo nga mga tulo ngadto sa lima ka porsiyento.
Apan, ang mga nag-unang kinahanglanon sama sa bugas, mantika, ug asukar nakasinati na og usbaw sa presyo nga dako ang epekto gikan sa mas taas nga gasto sa gasolina sa transportasyon ug distribusyon.
Ang gasto sa logistika nisaka og maayo sa miaging mga semana.
Matod niya, ang gasto sa shipping gikan sa Manila nisaka og mga 25 ngadto sa 30 porsiyento, samtang ang bayad sa roll-on/roll-off (RoRo) nisaka og kutob 50 porsiyento.
“From Manila to Cebu and onward to islands like Camotes, the combined increase is about 75 percent, and truck fuel costs have nearly doubled,” matod ni Go dungan sa pag-ingon nga ang mga hilit nga dapit ang nag-antos sa nagkamahal nga gasto sa delivery.
Bisan pa niini, ang kinatibuk-ang batasan sa pagpamalit sa mga konsumidor nagpabilin nga wala kaayoy kausaban sa pagkakaron.
Apan ang mga tag-iya og sari-sari store nagsugod na sa pagpadaghan sa ilang pinalit aron maseguro ang ilang stock sa kasamtangang presyo.
“We advise consumers not to panic buy, as this will only push prices higher if stocks run out,” ingon ni Go.
Niadtong Marso 17, ang Department of Trade and Industry (DTI) niingon nga 21 ka mga manufacturer sa mga batakang kinahanglanon sama sa sardinas, pan, bottled water, instant noodles, kape, canned meat, sabon, ug kandila ang nisaad nga dili una mo-adjust sa presyo sulod sa sunod nga 30 ka adlaw.
Sumala sa ahensiya, ang uban gani niingon nga mapabilin nila ang ilang presyo hangtod sa 60 ka adlaw. / KOC, TPM