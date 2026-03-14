Presyo sa nag-unang palitunon sa Siyudad sa Danao, gi-monitor

Aron masiguro nga dili mapahimuslan sa mga negusyante ang pagsaka sa presyo sa lana, hugot nga nag-monitor karon ang kagamhanan sa Dakbayan sa Danao sa presyo sa mga nag-unang palaliton.
Gimanduan ni Danao City Mayor Ramon “Nito” Durano ang Price Monitoring Team ug ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) nga bantayan pag-ayo ang mga basic commodities aron maprotektahan ang mga konsumidor gikan sa posibleng pagpangabuso sa mga manindahay.
Isip kabahin sa maong lakang, niluwat ang mayor og usa ka Executive Order (EO) nga nagmando sa estriktong pagpatuman sa pagbutang og price tag ubos sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines.
Ubos sa maong balaod, ang tanang tindahan kinahanglan nga adunay klaro nga price tag sa ilang mga baligya, ug gidid-an ang pagbaligya og mas mahal kaysa sa presyo nga nakapatik niini.
Nipasidaan si Mayor Durano sa mga malapason nga negusyante nga ang kagamhanan sa Danao moisyu og show cause order.
Kinahanglang mopasabot ang mga hingtungdan kon ngano nga dili sila angay pasakaan og kaso sa kalapasan sa RA 7394 ug RA 7581 o ang Price Act.
Suma sa EO, bisan kon ang pag-regulate sa presyo anaa sa gahum sa nasudnong kagamhanan, ang Dakbayan sa Danao adunay katungod sa paglusad og mga lakang aron masiguro nga dili maabuso ug mahatagan og proteksyon ang mga konsumidor.
Giawhag usab ni Mayor Durano ang mga molupyo sa Danao nga motaho dayon sa ilang buhatan kon adunay makit-an nga mga negusyante nga nagpahamtang og sobra nga presyo sa mga batakang palaliton sa merkado. / AYB