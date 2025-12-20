Pribadong kompaniya gipahinumdoman sa 13th month pay compliance report

Gipahinumdoman sa Department of Labor and Employment (Dole) ang tanang pribadong establisimento sa pagseguro nga masumiter ang ilang "compliance reports" bahin sa mandatory nga 13th month pay para sa ilang mga empleyado.
Ubos sa Labor Advisory No. 16 - 2025, ang Dole nagkanayon nga ang tanang mga amo kinahanglang mosumiter sa ilang 13th month pay compliance report sa dili pa o sa mismong adlaw sa Enero 15, 2026.
"Employers shall make a report of their compliance through the DOLE Online Compliance Portal at reports.dole.gov.ph not later than 15 January 2026," sumala sa DOLE.
Matod sa ahensiya, ang maong report kinahanglang maglangkob sa: ngalan sa establisimento ug address; nag-unang produkto o negosyo; kinatibuk-ang gidaghanon sa mga trabahante; gidaghanon sa mga trabahante nga nakadawat sa benepisyo; kantidad nga gihatag sa matag empleyado ug ang kinatibuk-ang kantidad nga nagasto; ngalan, posisyon, ug numero sa telepono sa tawo nga naghatag sa impormasyon.
Ubos sa Presidential Decree No. 851, obligado ang mga employer sa pribadong sektor sa paghatag og 13th month pay sa ilang mga rank-and-file nga empleyado. Gipahinumdoman usab sa Dole nga ang 13th month pay kinahanglang mahatag sa dili pa o sa mismong adlaw sa Disyembre 24, 2025. / Anton Banal