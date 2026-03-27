Price freeze gitun-an sa Malacañang

Gitun-an na karon sa Malacañang ang gitinguha’ng “price freeze” sa produkto’ng petrolyo aron nga mapagaan ang impact nga nasinati sa mga Pilipino sa nagpadayong gubot sa Middle East.
“Hindi po natin sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito,” pamahayag ni Palace Press Officer Claire Castro.
Si Castro namahayag sa dihang gipangutana sa mga tigbalita sa desisyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kon modeklarar ba og state of national energy emergency, inay ang state of emergency.
Giklaro ni Castro nga ang presidente nagtan-aw sa sitwasyon sa mga konsumidor ingon man niadtong nagdumala sa industriya sa lana.
“Ito po ay babalansehin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan,” sigon pa ni Castro.
“Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So, hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze. Pero ito po ay inaaral,” dugang pa niya. / PNA