Price Monitoring Council gitukod sa Mandaue City

Aron protektahan ang mga konsumidor gikan sa dili makiangayon nga pagpresyo ug pagseguro sa estrikto nga pagsunod sa mga regulasyon atol sa mga katalagman, gipirmahan ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Jovito M. Ouano ang Executive Order No. 2025-059 nga nagmugna sa Local Price Monitoring Council (LPMC).
Ang executive order nga gipirmahan niadtong Nobiyembre 3, 2025, pormal nga nag-establisar sa konseho nga maoy mo-monitor sa presyo sa basic goods ug mga nag-unang produkto ilabi na sa panahon sa katalagman o krisis.
Kining lakang namugna aron mapugngan ang overpricing, paghipos , hoarding, profiteering, ug uban pang abusadong mga buhat nga makaapektar sa mga konsumidor.
Gibutyag ni Mayor Ouano ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa kaayuhan sa mga Mandauehanon pinaagi sa pagseguro nga ang presyo sa mga kinahanglanon nga baligya magpabilin nga stable ug patas. Kini nga lakang nasubay sab sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act nga nagmando sa awtomatik nga price control atol sa gideklara nga state of calamity.
Ang LMPC mohimo og round-the-clock price monitoring sa mga kinahanglanon nga baligya sama sa bugas, canned food, tubig mainom, cooking oil, ug mga construction materials.
Mag-bantay sab kini sa pagsunod sa mga business establishment, maghimo og surprise inspections, modumala sa mga reklamo sa konsumidor, ug mosumiter og adlaw-adlaw nga report sa Office of the Mayor ug sa mga relevant national agencies.
Gitugotan sab sa order ni Mayor Ouano ang konseho nga morekomendar og mga silot, lakip na ang pagpasaka og kasong kriminal batok sa mga molapas sa Price Act, ilabi na kadtong nalambigit sa hoarding ug profiteering.
Ang konseho mo-convene dayon sa higayon nga ideklarar ang state of calamity ug mopadayon sa operasyon sa tibuok gidugayon sa bisan unsang price freeze o price ceiling period.
Ang mga kalihukan niini pundohan gikan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) sa siyudad o uban pang lokal nga tinubdan, subay sa standard accounting rules.
“This initiative ensures that Mandaue City remains proactive in safeguarding consumers, especially during emergencies,” matod ni Mayor Ouano sa maong order. / ABC