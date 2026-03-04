Price monitoring council sa Probinsiya banhawon

Aron maseguro nga ma-monitor ang mga presyo sa nag-unang palaliton sa Sugbo, gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro nga banhawon sa mga lokal nga kagamhanan ang kaugalingong price monitoring councils.
Nalatid sa Executive Order No. 20, gihimug-atan niini ang pagseguro nga anaa gihapon sa insaktong presyo ang mga palaliton sa mga lungsod ug siyudad sa probinsiya bisan sa possibleng epekto sa giyera sa Middle East.
Sa himuong grupo mangulo niini ang local chief executive ug Vice Chairperson ang municipal o city administrator.
Lakip sa miyembro niini ang mga representante gikan sa Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), National Economic and Development Authority, Philippine National Police, Business Permits & Licensing Office, Sangguniang Panlungsod, Market Vendors Association, transport ug private sector, City o municipal treasurer ug uban pa’ng relevant stakeholders.
Apil sa tahas niini ang pag-develop og mga programa alang sa pag-stabilize sa presyo sa palaliton, price analysis, price and supply control, compliance monitoring, ocular inspection, consumer protection, pagduso sa mga reklamo sa mga konsumidor ug ang pagpatuman sa price coordination sa mga tindahan.
Giawhag ni Baricuatro ang mga mayor nga mosunod sa maong lagda pagseguro nga dili maglisod sa palaliton ang mga Sugboanon./