Primary suspect sa pagpatay sa farm caretaker, nadakpan na

Nadakpan na sa Malubog Police Station 12 ang primary suspect sa pagpatay sa usa sa mga piniyalan sa usa ka game fowl farm nga gilubong ra sab sa sulod sa maong compound sa Sityo Lubres, Barangay Pung-ol Sibugay, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan giila nga si Jonathan Fortuna Leoligao, 43, minyo, lumad nga taga Talibon, Probinsiya sa Bohol.
Didto siya nadakpan sa Taboan, Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo diin siya nitago duha kaadlaw human napalgan ang patay nga lawas ni Jovanie Asir Bonghanoy, 46, taga Pung-ol Sibugay.
Giangkon sa suspek ang krimen kay matod niya nga nag-inom sila sa suspek sulod sa iyang bunk house niadtong Dominggo sa hapon, Agusto 24, 2025, apan sa dihang nahubog na ang biktima, nagmaoy matod pa kini ug nanghagit og sumbagay.
Matod niya nga daw sa nalimot na siya sa iyang kaugalingon ug nikuha siya og kutsilyo ug dayong dunggab sa liog ni Jovanie hangtod nga kini namatay.
“Wala ko kahibawo nga kon mahubog na siya magmaoy ba, manghagis, manghagad og away unya giingnan pa mi nga bag-o pa gani mo diri mura na mo'g maghinawod. Mao na iyang himuon namo kada inom namo,” matod ni Leoligao.
Human niya mapatay ang biktima, iyang gisulod sa sako sa feeds sa manok ang katunga sa lawas sa biktima samtang giputos sab niya sa raincoat ang hawak paingon sa tiil.
Iyang gitawag ang iyang upat niya ka kauban lakip ang usa ka menor de edad ug iyang gihulga nga isunod kon dili siya tabangan paglubong sa biktima pagkagabii niadtong Dominggo.
Human napalgan ang patay nga lawas sa biktima hapon sa Miyerkules, Agusto 27, didto ra sab siya nagtago sa sulod sa farm. Dihang mikilom-kilom na, nisibat siya ug niadto sa iyang kaila sa Taboan apan pagka petsa 29, nanawag siya sa iyang amo aron motahan sa iyang kaugalingon.
Ang igsuon sa biktima nga si Romeo Bonghanoy maguwang sa biktima nagpasalamat sa daling pagkasikop sa suspek.
Gusto sa pamilya nga madugta sa bilangguan ang suspek lakip ang mga kauban niini.
Gitug-an sab ni Romeo nga sa wala pa makit-i ang patay’ng lawas sa biktima, gisultian pa sila sa suspek nga pangitaon si Jovanie kay na-missing kini.
Wala na matod pa kini mobalik og trabaho ug iyang giingon sa pamilya nga nigawas ni sa farm ug wala na mobalik.
Dinhi na nagpatabang ang pamilyang Bonghanoy sa mga barangay tanod sa Pung-ol Sibugay aron pangitaon ang ilang igsuon nga si Jovanie.
Apan sa dihang gisusi sa mga barangay tanod ang sulod sa gamefowl farm, nakapanimaho na sila ug daw dunay patay sa palibot nga tungod ani ilang gisiksik ang palibot ug ilang nakita ang lugar nga dunay bag-ong kinawtan nga yuta ug sa ilang pagsusi usa ni ka patay'ng lawas sa tawo nga padulong na madugta ug baho na. / AYB