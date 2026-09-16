Pringle, Lemetti mobalik na sa pagduwa sunod buwan

Mobalik na pagduwa sila si Stanley Pringle ug Felix Lemetti sa Rain or Shine Elasto Painters inig balik sa aksiyon sa 50th Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup sa sunod buwan.
Ang duha ka mga magduduwa nasigpatan nga ningduwa na sa Elasto Painters sa usa ka tune-up game batok sa Korean ballclub Changwon LG Sakers.
Gikompirmar ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga parehong naa na sa saktong kondisyon sila si Pringle ug Lemetti alang sa ilang pagbalik.
“Ang good news, si Felix Lemetti maganda na ang kundisyon. I think he will be 100 percent by the time mag-resume ang PBA. Same with Stanley Pringle. ‘Yung guard rotation namin medyo lalalim,” matod ni Guiao nga napatik sa Spin.ph.
Si Pringle nakapakita og aksiyon sa nag-unang upat ka mga duwa sa Elasto Painters sa niaging Philippine Cup apan human niini, wala na siya nakaduwa pagbalik human siya nakasinati og angol (right lateral meniscus tear).
Sa iyang bahin, si Lemetti katapusang nakaduwa niadto pang Abril 15 kay nakasinati sab siya’g angol (partial ACL tear). / ESL