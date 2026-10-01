Pringle, Lemetti, Santillan mamalik na sa ROS

Andam na ang Rain or Shine Elasto Painters sa pagbalik gikan sa pagkaangol sa ilang tulo sa ilang mga haligi alang sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Governor’s Cup.
Gipangtumbok mao sila si Stanley Pringle, Felix Lemetti, ug Leonard Santillan kinsa pulos adunay dakong ikatabang sa inisyal nga tinguha sa Elasto Painters nga makasulod sa Top 4 inig human sa elimination round.
Si Pringle naalim na human sa operasyon sa iyang nasinating angol (right lateral meniscus tear), naalim na sab si Lemetti gikan sa partial ACL tear samtang mao sab kini ang kalambuan ni Santillan sa iyang angol (fractured right hand).
Sila si Pringle ug Lemetti nakapakita na og aksiyon sa duha ka tuneup games nga gisagubang sa Elasto Painters isip tipik sa ilang pagpangandam sa pagbalik sa aksiyon sa Governors' Cup nga temporaryong gihunong aron paghatag og agianan sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers ug Aichi-Nagoya Asian Games. / ESL