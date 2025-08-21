Pringle mobalik sa sunod buwan

Mahibalik sa Pilipinas gikan sa US si Fil-Am Stanley Pringle sa premirong semana sa Septiyembre, 2025, aron moapil na sa training camp sa bag-o niyang team nga Rain or Shine Elasto Painters alang sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th Season.
Gipasabot ni coach Yeng Guiao nga nalangan ang pagbalik ni Stanley gumikan kay naghuwat kini nga manganak ang iyang asawa.
“Hinihintay niya lang manganak ‘yung wife niya and then they need 10 days to secure the papers for the baby para madala nila dito,” pasabot ni Guiao nga napatik sa Spin.ph.
Nakuha sa Elasto Painters si Pringle isip unrestricted free agent. / ESL