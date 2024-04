Priso ang amahan nga ‘miunay og lugos’ sa 14 anyos nga anak

Gibalhug sa prisuhan sa lungsod sa Argao ang 49 anyos nga amahan human pasanginli sa iyang 14 anyos nga dalagita nga anak nga niamong-among kaniya.

Ang suspek biyudo samtang ang anak tinun-an sa high school nga nagpuyo sa bukirang bahin sa lungsod sa Argao.

Wa nganli ning mantalaan ang mga hingtungdan aron mapanalipdan ang identity sa biktima ilabi na nga kabanay ra niini ang suspek.

Base sa pasiunang imbes­tigasyon sa Women and Children Protection Desk sa Argao Police, ubos sa pagdumala ni P/Maj. Ivy Martin Bartolome, ang unang pagpanglugos giingong nahitabo niadtong Do­minggo sa tungang gabii, Abril 14, 2024.

Nahinanok na ang biktima apan nakamata kay gipukaw sa iyang amahan ug dayon nilugos kaniya ug nasundan nianang Lunes sa kaadlawon, Abril 15, 2024.

Nisumbong ang biktima ngadto sa iyang maguwang (half sister) nga mao nay ni­sugilon ngadto sa ilang apohan ug gi-report sa barangay.

Ang barangay sab ang ni-facilitate nga mapahibawo ang Argao Police Station sa hitabo ug gihulma ang team aron sa pagsikop sa suspek.

Nadakpan ang suspek alas 10 sa buntag sa Abril 15.

Nahinahi sa Superbalita Cebu ang suspek, kinsa hugtanong nihimakak sa maong pasangil.

Sumala pa niya nga siya gitumo-tumoan sa lola sa biktima nga ugangan ra sab niya tungod kay aduna kiniy kasuko niya.

Kasong two counts of incestuous rape in relation sa Republic Act 7610 kun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang atubangon sa amahan. / DVG