Priso, jail personnel nalambigit sa kamatayon sa rape suspect ikiha

Gisugdan na sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) 7 ang imbestigasyon sa kamatayon sa usa ka inmate nga si Fernando Abapo Prajes, 37 anyos, nga suspek sa kaso nga paglugos sa iyang silingan nga 11-anyos nga babaye sa Sityo Kalubihan, Barangay Kalunasan, Cebu City.
Matod ni Jail Inspector Samuel Manas, hepe sa Community Relations Service Section sa BJMP 7, naghuwat pa sila sa resulta sa ilang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni Prajes.
Si Prajes gituohang nakasinati og bun-og sa iyang paa nga giingong resulta sa pagdagmal o “takal” ug kini maoy giingong hinungdan sa iyang pagkakuyapan ala 1:00 sa hapon niadtong Dominggo, Abril 26, 2026.
Dali siyang gitabang sa nurse on duty sa Cebu City Jail ug gibalhin sa Cebu City Medical Center, apan gideklarar nga patay na.
“Let us wait for the result of the investigation process po, lisod pud nga i-preempt nato ang investigation,” matod ni Manas.
Gipasalig sab sa BJMP-7 nga kon mapamatud-an nga adunay nalambigit nga jail personnel o ubang Persons Deprived of Liberty (PDL) sa pagdagmal kang Prajes, mag-atubang kini og tukmang kaso. Iyang gitataw nga estrikto ang polisiya sa BJMP batok sa bisan unsang klase sa pagpanagmal sulod sa pasilidad ug walay pagpanalipod sa bisan kinsa nga mapamatud-an nga sad-an.
“We have zero tolerance for violence against PDLs, whether perpetrated by another PDL or BJMP personnel. Kinsa man ang mapamatud-an, manubag gyud,” dugang ni Manas.
Andam sab ang BJMP 7 nga makig-coordinate sa Philippine National Police (PNP) ug Commission on Human Rights (CHR) alang sa mas lapad nga imbestigasyon, ilabi na kay ang pamilya ni Prajes nagpahibalo nga modangop sila sa CHR.
Samtang ang Cebu City Police Office wala pa makadawat og pormal nga reklamo gikan sa pamilya, apan andam silang motabang kon adunay ipasaka nga kaso.
Si Prajes gidakop ug gipasulod sa Cebu City Jail niadtong Marso 25, 2026, human siya gipasakaan og kaso nga statutory rape.
Gibutyag sa BJMP nga giagian niya ang saktong proseso sa admission sa pasilidad. /