Prisuhan sa Sugbo: Lubnganan sa buhing paglaom

Sulod sa hapit 20 ka tuig, nagpuyo si Titing sa sulod sa konkretong paril sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) tungod kay sa taas nga panahon, wala gyud molihok ang iyang kaso.
Karon 57 anyos na, 36 anyos pa lang si Titing sa dihang una siyang nabilanggo.
Sa sunod nga mga tuig, ang mga hearing sige lang og ka-kanselar, ka-postpone, usahay tungod kay walay piskal, usahay walay abogado, ug sa ulahi, tungod sa pandemya nga nipahunong sa dagan sa korte sulod sa pipila ka tuig.
“Usahay ma-cancel ang hearing. Kung ma-hearing man, walay piskal,” matod niya. “Usa ka hearing, tag-pito ka bulan ang hulat.”
Niabot sa punto nga dili na maantos ang paghuwat, maong nipili siya og pamaagi nga gihimo sa uban apan gihilom, ang pag-angkon sa mas gaan nga kaso aron mahimong makapyansa. Tumong niini nga mabalhin siya og prisuhan o maseguro nga moabante na ang proseso sa iyang kaso.
“Gusto na gyud ko mabiyahe,” ingon niya gamit ang termino sa prisuhan nga nagpasabot nga ipadala na sa laing pasilidad.
Sulod sa CPDRC, dili lang si Tatay Titing ang nakasinati niini.
Ang rekord sa prisuhan nagpakita nga duna pay daghan ka mga persons deprived of liberty (PDLs) nga nabilanggo na sulod sa lima, 10, o bisan 15 ka tuig o kapin pa. Ang uban naghuwat pa gihapon nga molihok ang ilang kaso, samtang ang uban konbiktado na apan naluya na sa katuigan nga pagkalangan sa dili pa ang sentensya. / CDF