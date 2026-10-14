Pritchard gitagaa’g contract extension

Giuyonan sa Boston Celtics ang two-year, $44.2-million contract extension alang kang Payton Pritchard nga magsugod sa 2028-29 season sa National Basketball Association (NBA).
Si Pritchard, 28, nirehistro sa labing maayo niyang season sa unom niya ka tuig sa Celtics niadtong 2025-26 dihang nag-average siya og 17 puntos, 5.2 assists ug 3.9 rebounds.
Ning maong season, 50 ka higayon nga niduwa isip starter si Pritchard sulod sa 79 ka duwa.
Sa nag-una niyang lima ka tuig, sulod ra sa 17 ka higayon nahimong starter si Pritchard. / Gikan sa wires