PRO 7 adunay bag-ong director

Opisyal na nga gihulipan ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad ang liderato sa Police Regional Office (PRO) 7 niadtong Abril 15, 2026.
Personal nga gisaksihan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang turn-over sa Camp Sergio Osmeña.
Opisyal nang girelibuhan sa katungdanan si Police Brigadier General Redrico Maranan nga itudlo isip bag-ong hepe sa Philippine National Police Academy (PNPA).
Si Abad ang kanhi hepe sa Manila Police District ug sakop sa PNPA Class of 1996.
Sulod sa usa ka tuig ug tulo ka buwan nga pagdumala sa Central Visayas, gipasigarbo ni Maranan ang iyang mga accomplishment.
Kini sama sa Sinulog Festival, 2025 Midterm Elections nga zero crime incident, nius-os og halos 30 porsiyento ang eight focus crimes komparar sa tuig 2024, ug nakatala og 99.80 porsiyento conviction rate sa tanang kaso sa ilegal nga drugas.
Apil sab ang search, rescue, and retrieval operations atol sa kusog nga linog sa Bogo City ug mga pagbaha sa rehiyon, diin napugngan sab ang bisan unsang insidente sa looting.
Ubos sa iyang pamunoan, nasakmit sa PRO 7 ang kapin sa P1 bilyon nga balor sa drugas gikan sa kapin 1,000 ka operasyon. Sa Wanted Persons, kapin 8,000 ang nadakpan diin 1,000 niini giila nga Most Wanted .
Sa loose firearms 4,010 ka armas, 120 ka explosives, ug hapit 10,000 ka bala ang nabawi.
Sa illegal gambling kapin 3,000 ka operasyon ug hapit 6,000 ka sugarol ang nadakpan,
Sa gun-for-hire 19 ka grupo ang napiangan, diin 50 ka miyembro ang nakalas sa operasyon ug kapin 100 ka armas ang narekober.
Gidayeg ni PNP Chief Nartatez si Maranan, ilabi na sa taas nga score nga nakuha sa PRO 7 sa seguridad sa eleksyon ug sa kampanya batok smuggling sa sigarilyo, lana, ug uban pa.
Sa iyang bahin, giangkon ni Gen. Abad nga dako ang hagit nga iyang atubangon aron matupngan ang rekord ni Maranan, apan masaligon siya nga mapadayon ang kalinaw sa rehiyon sa tabang sa mga personnel sa PRO 7.
“I urge all the members of Central Visayas police force to... give your new Regional Director the same support and cooperation, kung kailangan lampasan pa... give that to your new Regional Director,” hangyo ni Maranan sa iyang panamilit.
Human sa seremonya, gisunod dayon ang inagurasyon sa mga bag-ong opisina sa PRO 7 ug ang gi-renovate nga firing range sa sulod sa kampo. / AYB