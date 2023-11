PRO 7 andam sa special election

Andam na ang Police Regional Office (PRO 7) sa pagbantay sa espesyal nga eleksyon sa Negros Oriental.

Gikonsiderar sa Commission on Elections (Comelec) ang pagpaubos sa ikatulong distrito sa Negros Oriental sa pagkontrolar niini atol sa espesyal nga eleksyon sa Disyembre 9, 2023 alang sa bag-ong representante nga mohulip sa gipalagpot nga kongresista nga si Arnolfo Teves Jr.

“We are studying the possibility of placing the entire [third] district of Negros Oriental under Comelec control, may pag-aaral pa po tayong ginagawa diyan – hopefully matapos by next week,” matod ni Comelec Chair George Garcia.

Si Lt. Col. Gerard Ace Pelare, tigpamaba sa PRO 7, niingon niadtong Biyernes, Nobiyembre 3, nga nakadawat na sila og impormasyon sa wala pa ang espesyal nga piniliay bisan og wala pay opisyal nga instruksiyon gikan sa Comelec.

“During the latest Barangay and SK elections we have recorded zero incidents in Negros as far as election related incidents are concerned,” matod ni Pelare.

Si Pelare nagkanayon nga ang PRO 7 adunay template aron mabantayan ang espesyal nga piniliay pinaagi sa pagbutang sa Negros ubos sa Comelec control nga maoy mopatuman ug modumala sa tanang balaod ug regulasyon mahitungod sa pagpahigayon sa regular ug espesyal nga piniliay.

Matod ni Pelare nga ang mga opisyal nga gi-augment sa Negros temporaryong i-recall balik sa ilang orihinal nga mga unit tungod kay wala pay opisyal nga kamandoan.

Ang recall mahimo’ng kabahin usab sa post assessment phase sa PRO 7 sa bag-ohay nga long weekend gikan sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ngadto sa All Saints’ Day ug All Souls’ Day celebration.