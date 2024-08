PRO 7: Espenido nag ‘yaga-yaga’ sa hugpong sa Phil. Natl Police

Ang Police Regional Office (PRO) 7 mi-react sa kontrobersiyal nga pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovy Espenido atol sa nagpadayon nga House Quad Committee Hearing nga naghulagway sa Philippine National Police (PNP) nga usa ka dakong crime group.

Gisaway sa PRO 7 ang iresponsabli, walay basehanan ug way kapasikarang pamahayag sa maong police official batok sa hugpong sa kapulisan.

Ang pasangil ni Espenido nga ang PNP usa ka dakong crime group maisip nga pagyaga-yaga ug pagpangdaot sa kapulisan tibuok nasud.

Ilabi nga ang uban nagtinarong sa ilang serbisyo gani ang uban misakripisyo sa ilang kinabuhi sa tinguha nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw ingon man ang paghatag og seguridad ngadto sa publiko.

“This is also worrisome to our families who are patiently waiting for us to come home safe during rest hours from work,” tipik sa mensahe giluwatan sa PRO 7.

Giangkon sa PRO 7 nga adunay pipila ka mga polis nga nag pabadlong apan wala ni magpasabot nga ang tibuok hugpong sa PNP ang naghimo'g krimen kon basehan ang pamahayag ni Espinido.

Gihatagan og sanglitanan sa PRO 7 kadtong mga police official nga napahamtangan og silot human namatod-an nga sad-an adunay uban ang gitaktak sa serbisyo.

“We remind PLTCOL Espenido one fundamental rule in investigation and law: To one who alleges lie the burden of proof. Therefore, if he is aware of any crime committed by any member or members of the PNP, we encourage him to press charges and supply his assertions with facts and evidence so that those who are guilty will be penalized in accord with law.

“Without presenting proof, his motive of asserting this serious allegation is highly suspect,” dugang sa PRO 7.

Mipasalig ngadto sa publiko ang rehiyonal nga buhatan sa PNP sa Central Visayas nga dili sila modupa sa mga polis nga mihimo og illegal nga kalihukan. / AYB