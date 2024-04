PRO 7: Hagbay rang polis gipangdid-an sa pagduwa

Nipagawas og labing una ug katapusang kamandoan ang bag-ong hepe sa Philippine National Police (PNP), Police General Rommel Marbil, ngadto sa tanan niyang personnel sa dili pagduwa sa ilang cellphone panahon sa duty.

Inay, ilang tutokan ang ilang trabaho nga mao ang pagbantay sa siguridad aron mapugngan ang paghimo og krimen sa palibot nga ubos sa ilang hurisdiksyon.

Bahad sa PNP chief nga kon masakpan ang usa ka police personnel, wala siyay pasayluon tungod kay estrikto siya sa trabaho. Kon nagpatrolya kini, kinahanglan nga naka focus sa iyang pagpatrolya sa kadalanan.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nagkanayon nga ang kamandoan ni Marbil ila nang gipatuman dinhi.

Matod niya nga niadtong nagsugod sa pagpakatap og polis sa dakbayan sa Sugbo alang sa hugot nga siguridad sa Sinulog sa Enero, dunay usa ka polis nga nasakpan ni Aberin nga nagduwa sa iyang cellphone samtang naka duty.

Ang maong polis giparelibuhan sa katungdanan ug nahulga nga ibalhin sa laing probinsya.

“PRO-7 is not new to this kind of instruction because if you can remember nga katong last nga Sinulog diha tay gi dakop gyud unya girelibuhan,” matod ni Pelare.

Lakip sa mando nga giluwatan ni Marbil mao nga kinahanglan nga ang tanang police stations abli kanunay, 24 oras.

Bisan sa kaadlawon nga kon dunay modangop aron magpa blotter, kinahanglan nga atimanon dayon ug dili na huwaton pa nga mohayag.

Alang kang Pelare nga wa pa sila nakadawat og reklamo nga dunay police station sa Central Visayas nga nanirado panahon sa kagabhion. / AYB