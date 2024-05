PRO 7: Imbestigasyon palawman sa kalabera nga napalgan sa Argao

Nipagawas og kamandoan ang hepe sa Police Regional Office (PRO 7) nga si Police Brigadier General Anthony Aberin ngadto sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga palawman pa niini ang ilang imbestigasyon sa pagkakaplag sa mga bukog sa tawo sa lungsod sa Argao niadtong Lunes, Mayo 27.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Aberin, nga mihimo na’g pakisusi ang PNP Forensic Unit 7 sa kalabera kon mao ba kini kadtong babaye nga na missing pagka Mayo 11, 2024 base sa pangangkon sa pamil­ya niini.

Una na nga miila ang mga kabanay nga ang tag-iya sa bukog nga nakita sa pangpang sa Brgy. Casay, Argao mao si Mary Mae Mier, 32, taga sitio Dubdub, Brgy. Talaga, Argao tungod sa nakuha nga bag ug sandals sa dapit diin napalgan ang kalabera.

Dugang ni Pelare nga dunay gibutang nga Investigator on Case aron masiguro nga makuha ang tinud-anay nga nahitabo ug unsay motibo sa krimen.

“Tanang anggulo sa imbestigasyon kay og mahinumdom mo naay mga nakita didto mga objective evidence pud along with the remains. So, these are being considered by the investigator on case,” matod ni Pelare.

Una na nga nag duda ang bana sa biktima nga ang kanhi hinigugma sa iyang asawa nga usa ka security guard ang nipatay sa biktima gumikan kay nakigbuwag na kini.

Apan kining tanan, sigun ni Pelare, gitan-aw sa mga imbestigador aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa maong biktima. / AYB