PRO-7: Kalagkalag nagmalinawon

Ang pagtinabangay ug kooperasyon sa matag ahensiya sa kagamhanan usa sa hinungdan nga milampos ang kapulisan sa ilang pagpatuman sa hugot nga siguridad sa tibuok kalihukan sa “KalagKalag 2024” sa tibuok Central Visayas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin hepe sa Police Regional Office 7 nga epektibo ang ilang gipatuman nga seguridad.

Kini subay sa pagpakatap sa ilang route marshals, pagpatuman sa proactive traffic management ug ang pagbutang og daghang police assistance desks sa matag sam-ang ug terminals sa tibuok rehiyon 7.

“This collaboration has minimized disruptions, prevented incidents, and maintained a peaceful atmosphere, showcasing the efficiency of multi-agency efforts in managing large-scale public events and fostering community trust in government operations for public welfare.” matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare.

Sa pagkutlo ning balita padayon ang hugot nga pagbantay sa kapin 6,000 ka mga police sa kapin 400 ka sementeryo sa Central Visayas sa tinguha nga walay mga insidente nga matala.

Gilauman nga molurang na ang gidaghanon sa mga tawo nga modagsa sa mga sam-ang sa matag lugar nga tungod ani sugod karong adlawa, Dominggo, Nobiyembre 3, 2024 ibalik na sa ilang tagsatagsa ka mga unit ang mga police personnel nga gi-deploy alang sa seguridad sa Kalag-Kalag.

Gipasalamatan ni Aberin ang matag City ug Provincial Police Office tungod sa ilang makugihon nga paghatag sa siguridad.

Lakip na ang walay lugak nga kampanya batok kriminalidad nga una niya nga gimando nga ipadayon ang ilang pag gukod sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. /AYB