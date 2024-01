PRO 7: Killers ni Unchuan ‘kaila niya’

Gipaubos na sa forensic examination sa Philippine National Police Forensic Unit 7 ang cellular phone ni vocal coach Joel Jude Suson Unchuan, kinsa napalgang patay niadtong Disyembre 30, 2023 sa Brgy. Inayagan, dakbayan sa Naga.

Matod ni Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga sila nagtuo nga ang mga killer kaila ra usab sa biktima.

Lakip sa ilang gituohan nga sa wala pa mahitabo ang krimen, duna pay nahitabong komunikasyon tali sa biktima ug killers.

Tungod niini, dako og mata­bang sa imbestigasyon ang cellular phone sa biktima nga naa na karon sa kustodiya sa kapulisan. Apan giklaro ni Pelare nga sa pagkakaron wala pa silay video kon asa nisakay ang mga killer.

“When we have the report sa forensic examination, we are positive nga naa na gyud tay ma identify nga suspects no, hopefully. While ang atong mga imbestigador nag back track pa padayon sa CCTV, because sa pagkakaron no ang reports sa atong investigators on the ground, wala pa gyud tay nakuha nga footage para ma determined nato diin dapita nisakay ang suspects,” matod ni Pelare.

Nipasabot si Pelare nga ang gihimo karon sa mga imbestigador mao ang pagsubay kon unsay nahitabo sa wala pa mapalgi ang lawas sa biktima hangtod na sa pagkahuman sa krimen.

Nagtuo ang kapulisan nga diha ra sa sulod sa sakyanan ni Coach J gihimo ang pagpatay base sa theory sa mga imbestigador.

Gihimo kini sa usa ngadto sa duha ka mga tawo tungod kay sa pamaagi sa pagpatay nga gituok pa kini. Matod ni Pelare nga sa back tracking, dunay higayon nga nihunong og 10 ngadto sa 12 minutos ang sakyanan nga nagpasabot nga dunay gihimo sa sulod.