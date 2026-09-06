PRO 7: Krimen sa Central Visayas miubos

Niubos ang krimen sa Central Visayas sa tibuok buwan sa Agusto 2026 itandi sa miaging tuig sa susamang period.
Kini nagpasabot nga epektibo ang pagpalig-on sa kapulisan sa ilang police visibility, intensified targeted operations ug pagpalambo sa ilang pakigsandurot sa komunidad ug ubang stakeholders.
Sa datos nga gipahibawo sa Police Regional Office (PRO)-7, nakatala sila og 129 ka kaso sa Agusto 2026 samtang 172 sa Agusto 2025.
Sa kinatibuk-ang crime situation, moabot sa 5.70 porsiyento ang pagtibugsok gikan sa 2,300 ka kaso sa Agusto 2025 ngadto nalang sa 2,169 ka kaso sa Agusto 2026.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7, mibutyag nga ang pag-ubos sa krimen naggumikan sa ilang gipatuman nga mga programa sama sa focused police operations ug ang proactive approach sa crime prevention.
“Aggressive police operations, increased police presence, and the renewed partnership of the police and the community led to fewer crimes and safer environment. Rest assured that our security initiatives will continue to deliver a safe and secure Central Visayas,” matod ni Abad.
Dugang ni Abad nga ang PRO 7 magpadayon nga mosusi sa crime data aron pag-ila sa high-risk areas, monitoron kadtong mga lugar diin nagbalik-balik ang krimen ug siguradohon nga ang tanang mga polis personnel ma-deploy diin sila gikinahanglan.
Iyang gihimug-atan nga ang seguridad sa publiko usa ka shared responsibility, strong coordination tali sa kapulisan, local government units, ubang ahensya sa gobyerno ug sa komunidad nga mapugngan ang krimen ug mapatuman ang kahusay ug kalinaw.
Samtang ang Peace and Order Indicator (POI) nakatala og pagsaka ngadto sa 10.72 porsiyento nga nagpakita sa pagpakusog sa tinguha sa kapulisan sa pagpuhag sa kriminalidad ug kalapasan sa mga special laws.
Nakatala usab ang PRO 7 og 91.02 percent nga non-index crimes, samtang ang index crimes gilangkuban sa 8.98 percent.
Gihangop sa PRO 7 ang pagtibugsok sa major crime indicators ug gipahibawo ni Abad nga taliwala sa pag-ubos niini dili gihapon sila mokompyansa.
Iyang gipasalig nga ang kapulisan sa tibuok rehiyon 7 padayon nga motutok sa mga dapit nga taas ang krimen ug sulbaron sa labing dali nga panahon ang mga nagbalik-balik nga krimen pinaagi sa tukma nga interbensyon. /AYB