PRO 7 miabag sa pagbantay sa pagtunol og relief goods
Human gihunong ang search, rescue and retrieval operation motutok na kapulisan sa Central Visayas sa paghatag og siguridad sa relief and rehabilitation sa mga apektadong pamilya sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang bahin sa Probinsya sa Sugbo ilabi na sa ika upat nga distrito.
Kini human nga gihunong na ang search, rescue and retrieval sa mga responder.
Base sa datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) moabot sa 72 ka kinabuhi ang nakalas diin ang tanang na missing , nakit-an na hinungdan gihunong na ang search and retrieval operations.
Nibalhin na usab ang kapulisan sa paghatag sa siguridad sa katawhan, medical assistance, road clearing ug paghatod sa mga panginahanglanon sa matag pamilya.
Gipaniguro sa Police Regional Office (PRO) 7 nga ang mga hinabang nga gipadala sa norte ang maabot sa matag pamilya nga nangihanglan sa ayuda gikan sa lain-laing sektor sa katilingban nga maoy hinungdan nga padayon sila nga naka full alert .
Gitahasan ang matag personnel sa PRO-7 nga hugot nga makig- alayon sa Department of Social Welfare and Development ( DSWD) ug sa mga partner agencies pagbantay sa food hubs, lakip na ang matag karon ug unya nga briefing ug ang hapsay nga pag apud-apod sa mga relief goods nga maabot kini nga luwas sa matag panimalay.
Pasalig ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7 nga padayon ang ihatag nga suporta sa kapulisan ngadto sa publiko.
Dugang saad ni Maranan nga ang kapulisan magpabilin ang presensya sa amihanang bahin sa Sugbo aron pagbantay sa mga vital installations, pagpatuman sa kahusay ug kalinaw ug paghatag og logistical support sa relief operations.
Mapasigarbuhon ang PRO-7 nga wala sila makadawat og impormasyon nga dunay nahitabong pagpangawat sa mga pagkaon tungod sa presensya sa kapulisan.
Nidayeg ang PNP sa ka disiplina sa mga Sugboanon nga bisan sa nasugatang kalisud apan wala kini mo sangpot sa paghimo og krimen.
Niadtong gusto nga mohatag sa ilang hinabang mamahimong ila kining ipaagi sa buhatan sa PRO-7 sa Camp Sergio Osmeña Sr., sa Osmeña Boulevard, Siyudad sa Sugbo. / AYB