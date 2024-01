PRO 7 mihandom sa pagkabayani sa SAF 44

Gihandom sa Police Regional Office (PRO 7) ang sakripisyo ug pagbuhis sa kinabuhi sa 44 ka mga sakop sa Special Action Force (SAF) sa engkwentro tali sa amadong grupo sa lungsod sa Mamasapano, Maguindanao atol sa ika-9 nga anibersaryo niini niadtong Huwebes, Enero 25, 2024.

Ang maong kalihukan gitawag og Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice sa SAF 44 diin ang ilang pinasidunggang dinapit mao si Police Major General Robert Rodriguez, acting commander sa Area Police Command-Visayas.

Matag tuig himuon ang paghandom sa SAF 44 subay sa Proclamation No. 164 nga giluwatan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2017. Ubos sa maong proklamasyon, dili kalimtan ang bayanihong nahimo ug pagsakripisyo sa kinabuhi sa 44 ka mga sakop sa SAF matag Enero 25.

Ang 44 ka mga sakop sa SAF nakalas sa gihimo’ng military operation sa naasoy nga dapit niadtong 2015.

Ang ilang target mao ang teroristang tighimo og bomba nga si Zulkifli bin Hir alias Marwan, giila nga most wanted person sa South East Asia nga dunay patung sa ulo nga 5 milyunes dolyares.

Sa 44 nga nakalas, tulo niini taga Sugbo nga sila si Police Officer (PO3) Junrel Kuibete, taga Lungsod sa Argao; Police Officer (PO1 ) Wendel Candano, taga Lungsod sa Dumanjug; ug Police Officer (PO2) Romeo Cempron nga taga Lungsod sa Consolacion.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga ang paghandom sa SAF 44 nagpamatuod nga wala mausik ang ilang sakripisyo sanglit padayon nila kining gihimong inspirasyon.

“Ang inyong Philippine National Police andam mohimo sa ilang trabaho despite sa mga peligro nga giatubang niini. Mao man ni ang among gipanumpaan nga trabaho. Amo sad ning promise sa katawhan, although this is a very sad incident which only goes to show that your police is doing its job and will do everything para ma mintinar ang kahusay ug kalinaw,” matod ni Pelare.

Ang inahan ni Candano nga si Marciana Candano, kinsa nitambong sa kalihukan sa PRO 7, niangkon nga nasubo pa gihapon ang ilang dughan apan sa gibuhat sa PRO 7, nalipay sila nga wala gyud malimot sa nahimo sa iyang anak ug gipasidunggan gihapon kini.

“Katong akong anak hilumon to. Wala ko nagtuo mahimo siyang SAF 44 sa iyang pagka hilumon pero wala hibaw-i maoy iyahang gusto. Igo rami nag support sa iyaha,” matod sa inahan.

Si Dr. Christine Cempron, kapikas ni Corporal Cempron, nagkanayon nga bisan og siyam na ka tuig ang nakalabay, apan alang niya lab-as pa kini sa iyang panumdoman.

“Even if medyo painful mag recall ani nga painful day pero kung maghuna-huna sad ka how proud are we kanang, at least, dili gyud sila malimtan, mura’g dili lang sila nawala lang ang ilang hinaguan,” matod ni Dr. Cempron.

Ang PRO 7 dili mohunong sa paghandom sa bayanihon nga buhat sa ilang mga kauban nga ningbuhis sa ilang mga kinabuhi ug ila kining gihimo’ng inspirasyon alang sa malinawon ug luwas nga komunidad.