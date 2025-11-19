PRO 7 mihulma og SITG Tino

Giumol sa Police Regional Office (PRO) 7 ang usa ka Special Investigation Task Group (SITG) “Tino” subay sa dakong kadaot sa mga kabtangan human sa Bagyong Tino.
Kini naglangkob sa multi-agency team nga gitahasan pagsusi sa hinungdan sa lapad nga kadaot sa pagbaha nga nidanyos sa mga butang sa komunidad ug nikalas og daghang kinabuhi.
Ang maong task group nisuporta sa gihimong imbestigasyon sa Independent Commission for Infrastructure’s (ICI) aron pagsubay sa hinungdan sa maong kalamidad.
Ang SITG “Tino” mohimo og coordinated ug transparent nga imbestigasyon nga nagtutok sa environmental nga kondisyon, infrastructure integrity ug ang mga lakang sa pagpangandam sa pag- igo sa kalamidad.
Ang pagsusi motan-aw sab sa posibleng kalapasan ug pagtino sa tulubagon sa mga opisyal sa gobiyerno ilabi na sa flood control system, mitigation effort, ug ang mga hinungdan nga nakatampo sa grabeng pagbaha nga misangpot sa kamatayon sa gatusan ka kinabuhi, pagka-missing sa mga tawo, pagkaangol, ug pagkadanyos sa kabtangan.
Ang task group hugot nga moabag sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 7, PAGASA, Lokal nga Kagamhanan, ug ubang nag-unang katambayayong sa himuon nga imbestigasyon aron pagkuha sa technical assessments, eyewitness accounts, ug pagtigom sa datos.
Ang SITG “Tino” pangulohan sa Deputy Regional Director for Operation sa Police Regional Office 7 inabagan sa Criminal Investigation and Detection Group-Regional Field Unit 7, Legal Office 7, Engineering Unit 7, Forensic Unit 7, Investigation and Detective Management Division ug City, ug Provincial Directors sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Cebu Police Provincial Office.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nihatag og gibug-aton sa ilang tahas.
Nisaad si Maranan nga ang ilang himuon nga imbestigasyon pinasubay sa technical ug field assessments aron mahatag nila ang kompleto tukma ug transparent nga report. / AYB