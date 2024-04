PRO 7 miimbestigar na sa ransak sa Argao

Moapil na sa himuon nga imbestigasyon ang Police Regional Office 7 sa pag­ransak sa armadong mga tawo sa duha ka mga balay sa Sityo Himongbongan, Brgy. Taloot, lungsod sa Argao, habagatang Sugbo niadtong Martes sa alas 11 sa gabii, Abril 16, 2024.

Mga tawo nga pulos nagtaptap sa ilang mga nawong ningpaila nga mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 (PDEA 7) apan gihimakak sa anti-drug agency nga duna silay operasyon sa dapit.

Matod ni Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare nga nimando na si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga mohimo sa ilang linain nga pakisusi.

Lakip sa susihon kon duna bay nalambigit nga police personnel tungod kay mibahad ang heneral, sigun ni Pelare, nga dili sila magpanuko sa pagpasaka og kasong administratiba ug posibling mataktak pa sa serbisyo.

“There is an instruction from the regional director na mag conduct og investigation in both incidents. The R7 or the RIDMD 7 will be conducting a thorough investigation to determine the facts and circumstances. Tan-awon pud kon naay liability, kon naay polis nga involved, then dili magpanuko ang PRO-7 nga mo file og charges,” matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga kon mahinumdoman, kanunay nga gibalikbalik ni Aberin sa iyang mga pamulong sa iyang mga personnel nga kinahanglan nga mobalik sa basic sa ilang operation.

Sundon ang lagda sa PNP Manual sa ilang mga operation ug dili sagulan og binuang ang ilang trabaho.

“Kon makit-an gani sa investigation nga naay apil nga police or unit nga naghimo og i­­ngon ani unya ni departure sa the police operational procedure, there will be sanctions administratively, criminally if evidence warrants,” dugang ni Pelare.

Nagsugod na usab sa ilang imbestigasyon ang Argao Po­lice Station, lakip na ang PDEA 7, pinaagi sa pakighinabi sa mga reklamante lakip na ang pagsubay sa pangangkon sa mga biktima.

Nipagawas og pamahayag ang PDEA 7 labot sa pasangil.

Matod sa PDEA 7 nga wala silay anti-illegal drug operations sa Argao sa maong adlaw.

“We strongly condemn this blatant act of violence and harassment to the residents of Barangay Taloot, Argao, Cebu, and the unscrupulous use of the name of PDEA RO VII.

“We assure the public that we are working closely with the Cebu Provincial Police Office (CPPO) in the ongoing investigation to unmask those behind this reprehensible act and to deter similar incidents in the future.” matod sa statement sa PDEA-7.

Nanawagan sila sa publiko nga kon dunay susama nga insidente nga magdala sa ngalan sa ilang opisina mamahimo sila nga manawag sa ilang hotline nga 0939-578-8775.