PRO 7 mipasalig nga luwas ug malinawon ang Asean Summit

Gipasalig sa Police Regional Office (PRO) 7 nga magpabilin nga luwas ug malinawon ang Central Visayas samtang nagpadayon ang pagpangabot sa mga delegado sa ASEAN sa Bohol ug Sugbo.
Sa Probinsiya sa Bohol, ipatuman ang hugot nga seguridad sa kapulisan hangtod sa Enero 31, 2026, aron pagseguro nga hapsay ang tanang kalihukan sa ASEAN Summit.
Samtang ang ASEAN meeting sa Sugbo gikatakdang ipahigayon sa Enero 25-31, 2026, ug ang PRO 7 mopakatap og mga personnel aron pagsiguro nga mahatagan og seguridad ang tanang mga delegado.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nibutyag nga dako og papel ang kapulisan sa pagkab-ot sa kalinaw ug kahapsay sa ASEAN Summit nga tungod niini iyang giawhag ang publiko nga moabag sa mga awtoridad nga mahimong luwas ang mga delegado.
“Maintaining peace and order is a shared responsibility. The discipline and understanding of our communities allow PRO7 to secure our international guests without disrupting daily activities,” matod ni Maranan.
Ang pagpatuman sa hugot nga seguridad monitoron kini pag-ayo sa PRO 7 pinaagi sa koordinasyon sa local government units ug ubang ahensiya sa gobiyerno.
Gipasalamatan ni Maranan ang mga molupyo sa Probinsiya sa Bohol ug Sugbo sa ilang pasensya nga gipakita ug kooperasyon diin ilang gipatigbabaw ang disiplina aron mahatagan lang sa seguridad ang mga bisita gikan sa laing nasod.
Pinaagi sa pagbantay, professionalism ug lig-on nga pagtambayayong sa komunidad, ang PRO 7 masaligon nga ang Central Visayas luwas sa mga bisita ug sa mga katawhan. / AYB