PRO 7 mopasiugda og drone piloting skills challenge

Mogamit na ang Police Regional Office (PRO) 7 og mga drone isip modernong kahimanan sa pagsumpo sa krimen.
Gihimo ni PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan ang usa ka contest sa drone piloting skills aron mapalambo ang abilidad sa mga operatiba. Nidaog ang Cebu City Police Office (CCPO) isip labing hanas nga drone pilot.
Sa pagkakaron, ang PRO 7 aduna nay 140 ka drones. Gidugang ni Maranan nga sa iyang pag-abot sa Central Visayas, wala pa kaayo sila’y drones apan pinaagi sa tabang sa mga lokal nga gobiyerno ug opisyal, nakapalit sila og kapin sa usa ka gatos.
Gimanduan ni Maranan ang mga City ug Provincial Police Office Directors nga magbansay og mga personnel aron mahimo silang hanas nga drone operators alang sa surveillance, police operations, ug rescue missions.
Giangkon ni Maranan nga mas nahimong sayon ang ilang trabaho sukad nga gigamit nila ang mga drone.
Usa ka insidente sa San Remegio ang malampuson nilang nasulbad dihang ilang nadakpan ang mga tulisan nga nagtago sa suok nga lugar, tungod sa tabang sa drone.
Giawhag ni Maranan ang tanang drone operators nga ipadayon ang ilang pagbansay aron mahimong master sa paggamit niining modernong teknolohiya. / AYB