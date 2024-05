PRO-7 nagtinguha’ng zero crime atol sa CVIRAA

Wala makadawat og kaku­lian ang kapulisan sa dak­bayan sa Sugbo atol sa pagbukas sa Central Visayas-Regional Athletic Association (CVIRAA) 2024 niadtong Sabado sa hapon Mayo 4, 2024.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office, nga nakatu­tok gyud ang iyang security personnel sa pagbukas sa kalihukan didto sa South Road Properties hangtod sa pagtapus na niini.

Dugang ni Dalogdog nga dunay 20 ka mga billeting area diin didto gipahimutang ang mga delegado gikan sa lain-laing probinsya sa Central Visayas.

Matag billeting area dunay tag unom ka police personnel gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office nga maoy mobantay 24 oras.

Aron ma-monitor ang mga delegado lakip na ang mga atleta nga mga tinun-an, dunay gihatag ang CVIRAA nga E-Pass aron masayran kon asa sila mopaingon ug unsa usab sila orasa nga makabalik sa ilang billeting area.

Lakip sa gipatutokan ni Dalogdog sa iyang deployment ang mga sports event nga physical sama sa basketball ug ang football aron malikayan ang posibling kasamok. Dunay mga polis nga makabadlong dayon ug makauwang sa mga player.

“Usahay naa tay priority kung asa tong mga event nga daghang manan-aw nga tao, mao sad to ang atong i-prio­rity sa deployment. Daghanon nato gamay, i-adjust nato ang atong deployment kay atong iwasan labi na sa basketball nga daghan ang manan-aw. So, mao to atong dagdagan ang ila­hang PNP personnel nga mag-duty,” matod ni Dalogdog.

Subling mipahimangno si Dalogdog sa iyang mga sakop nga gipakatap sa matag venue nga likayan ang paggamit sa ilang cellphone subay sa kamandoan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Rommel Francisco Marbil, pag dili sa paggamit sa cellphone samtang naka-duty.

Wala pa hinuon makadawat og report si Dalogdog nga dunay delegado sa lain-laing probinsya sa Central Visayas nga nawagtangan og butang samtang nagpadayon ang kalihukan sa CVIRAA.

Una na nga gitinguha sa Police Regional Office 7 nga zero crime ang tibuok kalihukan sa CVIRAA, tungod niini gipahugtan sa kapulisan ang ilang pagpatuman sa seguridad.

Wala usab sila makadawat og hulga sa seguridad sa ma­ong dakong kalihukan, apan bisan pa man niini, gipaalerto sa PRO 7 ang ilang mga personnel. / AYB