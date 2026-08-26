PRO 7 nakadaog og Gold Eagle Award

Nakuha sa Police Regional Office (PRO) 7 ang Gold Eagle Award human nakapuntos og 96.84 porsiyento nga rating sa Performance Governance System (PGS) sa Philippine National Police (PNP).

Gihatag ang pasidungog atol sa conferment ceremony sa Camp Crame, Quezon City niadtong Agusto 24, 2026.

Gidawat ang award nila Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa PRO 7, ug Police Brigadier General Isagani Fetizanan, deputy regional director for administration.

Ang Gold Eagle Award nagtimaan sa pagkab-ot sa PRO 7 sa Institutionalized Status, ang labing taas nga level sa PGS.

Matod ni Abad, ang kalampusan resulta sa paningkamot, disiplina, ug panagtambayayong sa mga personnel, unit commanders, stakeholders, ug partner organizations sa PRO 7. / AYB