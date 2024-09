PRO 7 nangandam alang sa filing sa COC

Nangandam na ang Police Regional Office (PRO) 7 alang sa unang adlaw sa pagsulod sa filing sa certificate of candidacy (COP) karong Oktubre 1, 2024, alang sa midterm elections sa sunod tuig.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Atony Aberin, hepe sa PRO 7, nga ang tanang buhatan sa Commission on Election (Comelec) pabantayan og police personnel lakip na ang rota paingon sa maong opisina.

Napanglantawan nga gawas sa mga mokandidato sa midterm election modugok usab ang supporters niini nga tungod ani kinahanglan nga naka andam na ang tanang police units sa rehiyon.

"Yes Comelec offices, not only that we will also be guarding mga route, kadalanan nga agian sa atong mga mo file og COC's, we will also be looking at security sa mga possible nga mag tapok ang mga supporters during the filing," matod ni Pelare.

Nagtagbo na ang kapulisan ug ang kasundalohan niadtong miaging adlaw alang sa joint security command conference dungan sa mando ni Aberin sa tanang Provincial ug city police office nga mohimog threat assessment sa matag elected officials.

Mipasabot hinuon si Pelare nga duna nay gihimong proactive threat assessment ang kapulisan sa Central Visayas apan ipadayon nila kini ilabi na nga wala pa sila makahibalo kinsa ang mokandidato.

Ila kini nga masayran inig kahuman na sa filing sa COC sa matag lokalidad diin diha na makita kung ang matag kandidato dunay madawat nga hulga sa ilang kinabuhi.

Usa sa gi-review karon sa PRO 7 ang mga posibling areas of concern base sa parameter nga ihatag sa Comelec sa mosunod nga joint security meeting.

Sigon ni Pelare nga ilang gitan-aw ang records sa PRO-7 nga gideklara ang usa ka lugar nga areas of concern, areas of immediate concern ug ang gideklara nga Comelec control tungod sa gitan-aw nga posibling magubot ang piniliay. Wala nila isalikway nga ila usab nga patutukan sa hugot nga sigruridad ang probinsya sa Negros Oriental subay sa nahitabo niadtong miaging tuig diin gi patay ang gobernador sa maong lalawigan ug miangin sa di momenos siyam ka kinabuhi.

Apan matod ni Pelare nga lahi na karon ang Negros Oriental itandi sa nanglabay nga mga katuigan tungod kay nag malinawon na kini karon tungod sa daghang presensya sa mga sundalo ug kapulisan. Gibutyag hinuon niya nga dili sila mokompyansa basin mobalik pag-ulbo ang kagubot ilabi na nga init ang dagan sa politika sa maong probinsya.

"But ang atoang latest information about Negros Oriental is linaw na gyud siya, wala na siyay specific threat nga natala or specific information that would require mga additional forces but dili gihapon ta mokompyansa we know man nga historically init-init gyud ang politika diha," matod ni Pelare.

Gimandoan usab ni Aberin ang tanang commanders nga hingusgan ang kampanya batok loose firearms basin magamit ni sa election.

Wala pa sila makadawat og impormasyon kung kanus-a magsugod ang Comelec gun ban apan ila na nga gipatuman ang sub-sub nga kampanya batok sa armas nga walay lisensya./AYB