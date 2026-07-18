PRO-7 nanghawod sa UPER

Nagpabilin nga kampeyon ang Police Regional Office (PRO) 7 isip highest-performing Police Regional Office sa tibuok Pilipinas human niini maangkon ang kinatas-ang Unit Performance Evaluation Rating (UPER) sulod sa 14 ka sunod-sunod nga buwan.
Kini nga kalampusan nagpalig-on sa maayong performance sa PRO-7 sa natad sa police operations, administrasyon, ug organizational efficiency sa Central Visayas.
Subay sa May 2026 UPER, ang PRO-7 nakakuha og overall score nga 86.04 percent, ang labing taas sa tanang rehiyon sa nasod diin naangkon niini ang Very Satisfactory (VS) nga adjectival rating.
Ang UPER mao ang opisyal nga assessment system sa Philippine National Police (PNP) nga nagsukod sa kalampusan sa matag unit base sa operational accomplishments, administrative efficiency, resource management, ug pagsunod sa mga organizational standard aron maseguro ang kalidad nga serbisyo publiko ug kahusay ug kalinaw.
Tungod niini, dako ang kalipay ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, kinsa nidayeg sa iyang mga sakop sa maong talagsaong dungog.
Dugang ni Abad nga gawas nga usa kini ka garbo, nagdala usab kini og dakong responsibilidad sa matag sakop sa PRO-7 nga ipadayon ang taas nga sumbanan sa integridad, accountability, ug operational excellence sa rehiyon. / AYB